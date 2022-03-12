大森靖子、2022年7月より全国12ヶ所を巡るツアー開催

大森靖子が、2021年7月18日より全国12ヶ所を巡る「大森靖子 超自由字架ツアー2022」を開催する。

本ツアーは歌とギターに大森靖子、踊りにZOCのメンバーであり、振付も担当する舞踏家のriko、sugarbeansをピアノに迎えた自由字架編成になっている。

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東京、神戸、愛知、大阪、神奈川では大森靖子+sugarbeans+riko、北海道、宮城、岩手、福岡、大分では大森靖子+sugarbeansと、各地異なる編成でライブを行う。オフィシャルホームページ先行は4月17日10時から受付が開始される。

＜ライブ情報＞

「大森靖子 超自由字架ツアー2022」

2022年7月18日（月・祝）東京・キネマ倶楽部

時間：

1部 OPEN 14:45 / START 15:30

2部 OPEN 18:15 / START 19:00

出演：大森靖子＋sugarbeans＋riko

2022年7月23日（土）京都・磔磔

時間：

1部 OPEN 15:00 / START 15:30

2部 OPEN 18:00 / 18:30

出演：大森靖子＋sugarbeans＋riko

2022年7月24日（日）兵庫・神戸月世界

時間：

1部 OPEN 15:00 / START 15:30

2部 OPEN 18:00 / START 18:30

出演：大森靖子＋sugarbeans＋riko

2022年8月5日（金）北海道・札幌PENNY LANE24

時間：OPEN 18:15 / START 19:00

出演：大森靖子＋sugarbeans

2022年8月6日（土）北海道・旭川 島田音楽堂

時間：OPEN 15:45 / START 16:30

出演：大森靖子＋sugarbeans

2022年8月20日（土）宮城・仙台 誰も知らない劇場

時間：

1部 OPEN 15:00 / START 15:30

2部 OPEN 18:00 / START 18:30

出演：大森靖子＋sugarbeans

2022年8月21日（日）岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE

時間：

1部 OPEN 15:00 / START 15:30

2部 OPEN 18:00 / START 18:30

出演：大森靖子＋sugarbeans

2022年8月26日（金）名古屋 BOTTOM LINE

時間：OPEN 18:15 / START 19:00

出演：大森靖子＋sugarbeans＋riko

2022年8月28日（日）大阪 ユニバース

時間：

1部 OPEN 15:00 / START 15:30

2部 OPEN 18:00 / START 18:30

出演：大森靖子＋sugarbeans＋riko

2022年9月9日（金）福岡BEATSTATION

時間：OPEN 18:15 / START 19:00

出演：大森靖子＋sugarbeans

2022年9月10日（土）大分・別府ラクテンチ内イベントホール

時間：OPEN 13:45 / START 14:30

出演：大森靖子＋sugarbeans

※別府ラクテンチ入場券購入必須

https://rakutenchi.jp/

2022年9月22日（木）神奈川・関内ホール

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

出演：大森靖子＋sugarbeans＋riko

料金：（全自由/整理番号付/税込/ドリンク代別）

VIP（宛名入りチェキ付き優先チケット）10000円※FC限定

一般 5000円

※東京キネマ倶楽部公演《全自由/整理番号付/税込/ドリンク代別》

VIP（宛名入りチェキ付き優先チケット）10000円※FC限定

2階席（着席エリア）7000円

一般 5000円

関内ホール公演《全席指定/税込/ドリンク代別》

VIP（宛名入りチェキ付き優先チケット）10000円※FC限定

一般 5000円

ファンクラブ先行

3月20日（日）10:00〜4月3日（日）23:59

https://seiko-gkn.com/

オフィシャルホームページ先行

4月17日（日） 10:00〜5月1日（日） 23:59

https://eplus.jp/oomoriseiko22-hp/

大森靖子オフィシャルサイト：http://oomoriseiko.info/