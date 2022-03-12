大森靖子、2022年7月より全国12ヶ所を巡るツアー開催

大森靖子が、2021年7月18日より全国12ヶ所を巡る「大森靖子 超自由字架ツアー2022」を開催する。
本ツアーは歌とギターに大森靖子、踊りにZOCのメンバーであり、振付も担当する舞踏家のriko、sugarbeansをピアノに迎えた自由字架編成になっている。
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東京、神戸、愛知、大阪、神奈川では大森靖子+sugarbeans+riko、北海道、宮城、岩手、福岡、大分では大森靖子+sugarbeansと、各地異なる編成でライブを行う。オフィシャルホームページ先行は4月17日10時から受付が開始される。
＜ライブ情報＞
「大森靖子 超自由字架ツアー2022」
2022年7月18日（月・祝）東京・キネマ倶楽部
時間：
1部 OPEN 14:45 / START 15:30
2部 OPEN 18:15 / START 19:00
出演：大森靖子＋sugarbeans＋riko
2022年7月23日（土）京都・磔磔
時間：
1部 OPEN 15:00 / START 15:30
2部 OPEN 18:00 / 18:30
出演：大森靖子＋sugarbeans＋riko
2022年7月24日（日）兵庫・神戸月世界
時間：
1部 OPEN 15:00 / START 15:30
2部 OPEN 18:00 / START 18:30
出演：大森靖子＋sugarbeans＋riko
2022年8月5日（金）北海道・札幌PENNY LANE24
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
出演：大森靖子＋sugarbeans
2022年8月6日（土）北海道・旭川 島田音楽堂
時間：OPEN 15:45 / START 16:30
出演：大森靖子＋sugarbeans
2022年8月20日（土）宮城・仙台 誰も知らない劇場
時間：
1部 OPEN 15:00 / START 15:30
2部 OPEN 18:00 / START 18:30
出演：大森靖子＋sugarbeans
2022年8月21日（日）岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
時間：
1部 OPEN 15:00 / START 15:30
2部 OPEN 18:00 / START 18:30
出演：大森靖子＋sugarbeans
2022年8月26日（金）名古屋 BOTTOM LINE
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
出演：大森靖子＋sugarbeans＋riko
2022年8月28日（日）大阪 ユニバース
時間：
1部 OPEN 15:00 / START 15:30
2部 OPEN 18:00 / START 18:30
出演：大森靖子＋sugarbeans＋riko
2022年9月9日（金）福岡BEATSTATION
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
出演：大森靖子＋sugarbeans
2022年9月10日（土）大分・別府ラクテンチ内イベントホール
時間：OPEN 13:45 / START 14:30
出演：大森靖子＋sugarbeans
※別府ラクテンチ入場券購入必須
2022年9月22日（木）神奈川・関内ホール
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
出演：大森靖子＋sugarbeans＋riko
料金：（全自由/整理番号付/税込/ドリンク代別）
VIP（宛名入りチェキ付き優先チケット）10000円※FC限定
一般 5000円
※東京キネマ倶楽部公演《全自由/整理番号付/税込/ドリンク代別》
VIP（宛名入りチェキ付き優先チケット）10000円※FC限定
2階席（着席エリア）7000円
一般 5000円
関内ホール公演《全席指定/税込/ドリンク代別》
VIP（宛名入りチェキ付き優先チケット）10000円※FC限定
一般 5000円
ファンクラブ先行
3月20日（日）10:00〜4月3日（日）23:59
オフィシャルホームページ先行
4月17日（日） 10:00〜5月1日（日） 23:59
https://eplus.jp/oomoriseiko22-hp/
大森靖子オフィシャルサイト：http://oomoriseiko.info/