EXILE TRIBE、映像作品よりメイキングダイジェスト映像公開

EXILE TRIBEが、2022年3月9日に発売した映像作品『EXILE TRIBE LIVE TOUR 2021 "RISING SUN TO THE WORLD"』より全収録映像とメイキングを紹介するダイジェスト映像を公開した。

EXILE TRIBE全52名総出演の収録ライブ映像全50曲と、ツアーメイキング「Inside Stories Of ”RISING SUN TO THE WORLD”」の全収録映像を紹介するダイジェスト映像になっている。

<リリース情報>

EXILE TRIBE

LIVE DVD&Blu-ray『EXILE TRIBE LIVE TOUR 2021 ”RISING SUN TO THE WORLD”』

発売日:2022年3月9日(水)

[3DVD]

品番:RZBD-77522~4

価格:9878円(税込)

[3Blu-ray]

品番:RZXD-77525~7

価格:9878円(税込)

購入リンク

https://exiletribe.lnk.to/rstw2021_dvdbd

EXILE TRIBE公式HP:https://m.tribe-m.jp/