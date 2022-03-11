3月12日から3月16日の期間、大阪・グランフロント大阪うめきた広場にて「週刊少年ジャンプ」に連載中の漫画『ONE PIECE』(尾田栄一郎・著)の「超巨“大海賊百景”」展示イベントが実施される。
コミックス100巻発売（2021年9月）を記念して行われた東京・竹芝のイベントや、12月に千葉・幕張メッセの「ジャンプフェスタ2022」で披露た巨大コンテナ6台を使用した「超巨“大海賊百景”」の展示。
隣接するグランフロント大阪うめきたSHIPホールでは、現在発売中のコミックス全巻を揃え、これまでの『ONE PIECE』の歴史を時系列で振り返ることができる「100巻立ち読み図書館」を開催する。
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