爆笑問題の太田光が11日、『TBSドキュメンタリー映画祭 2022』アンバサダー就任会見に登場した。
（オススメ動画）
🎬太田光、「残酷な事が起きているのを知るべき」ウクライナ情勢も絡め、“戦争”へ目を向ける事の大切さを語る『TBSドキュメンタリー映画祭 2022』アンバサダー就任会
https://youtu.be/oz0NMXg8Tqg
🎬爆問太田、ドキュメンタリーで追うならアンジャッシュ渡部と東出昌大？『TBSドキュメンタリー映画祭 2022』アンバサダー就任会見
https://youtu.be/ycAj_SEDDpM
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