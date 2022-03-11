

昨年末、結成10周年イヤーに「日本レコード大賞」を受賞した5人組男性アーティスト・Da-iCE。4オクターブを誇るツインボーカルとハイレベルなダンスが魅力で、数々のドラマや映画の楽曲も担当してきた実力派が、ディズニー＆ピクサー最新作『私ときどきレッサーパンダ』の日本版エンドソングアーティストに抜てきされた。劇中に登場する5人組人気ボーイズ・グループ「4★TOWN」の日本版声優も務めた5人にインタビューし、ディズニー＆ピクサー作品に参加した心境や楽曲の魅力、そして、「日本レコード大賞」受賞後の変化などを聞いた。

『私ときどきレッサーパンダ』はディズニープラスにて見放題で独占配信中。

（記事＆写真）

📸Da-iCE、レコ大受賞で環境変化「世界は広がっている」 ピクサー作品への抜てきにも喜び

https://news.mynavi.jp/article/20220310-da-ice/

（オススメ動画）

🎬Da−iCE、祝結成１０周年! 変わらぬ仲の良さと若さの秘訣を聞いてみた

https://youtu.be/GWYG0igPYcU

Da-iCE花村想太、納豆への愛爆発、岡宮来夢と「天丼」で盛り上がる ミュージカル「きみはいい人、チャーリー・ブラウン」囲み取材

https://youtu.be/aXQOIoPuj-A

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