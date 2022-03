『バンドリ!』が巻頭特集されている『月刊ブシロード』2022年4月号が登場している。

『月刊ブシロード』で表紙は、『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』5周年を記念し、『バンドリ! ガールズバンドパーティ! イベントダイアリー』連載中の黒渕かしこ氏の描きおろしイラストを使用。付録として表紙と同じ絵柄の特大ポスターも付属している。

