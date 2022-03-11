5月に千葉・千葉市蘇我スポーツ公園で開催される野外フェス「JAPAN JAM 2022」の出演アーティストが追加発表された。

今回アナウンスされたのは5月1日出演のKEYTALK、櫻坂46、3日出演のMr.ふぉるて、4日出演のindigo la End、5日出演のSHANK、7日出演の女王蜂の計6組。昨日発表されたKANA-BOON、ポルカドットスティングレイ、miwa、SHE'S、FOMARE、ROTTENGRAFFTYと合わせて、全60組の出演アーティストが出そろった。公式アプリ・Jフェスではチケット第3次先行抽選予約を3月14日12:00まで受け付けている。

JAPAN JAM 2022

2022年5月1日（日）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

ASIAN KUNG-FU GENERATION / KANA-BOON / KEYTALK / キュウソネコカミ / 櫻坂46 / ストレイテナー / Hump Back / PEOPLE 1 / BLUE ENCOUNT / フレデリック / ポルカドットスティングレイ / モーニング娘。'22



2022年5月3日（火・祝）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

アイナ・ジ・エンド / アンジュルム / UVERworld / go!go!vanillas / SUPER BEAVER / sumika / Novelbright / BiSH / フジファブリック / Mr.ふぉるて / miwa / RAISE A SUIREN



2022年5月4日（水・祝）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

indigo la End / おいしくるメロンパン / THE ORAL CIGARETTES / Creepy Nuts / ゲスの極み乙女。 / Saucy Dog / SHE'S / DISH// / ハルカミライ / ハンブレッダーズ / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ



2022年5月5日（木・祝）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

打首獄門同好会 / クリープハイプ / coldrain / サンボマスター / SHANK / 東京スカパラダイスオーケストラ / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / FOMARE / MY FIRST STORY / マキシマム ザ ホルモン / UNISON SQUARE GARDEN



2022年5月7日（土）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

秋山黄色 / 女王蜂 / スキマスイッチ / SCANDAL / スピッツ / 10-FEET / Vaundy / HEY-SMITH / ヤバイTシャツ屋さん / yama / 優里 / ROTTENGRAFFTY