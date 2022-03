本日3月11日に全国101館の劇場で公開されたJO1のドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」の新たなポスタービジュアルが解禁された。

これまでのポスターには昨年11月に行われた有観客ライブ「2021 JO1 LIVE “OPEN THE DOOR”」のステージにメンバー10人が立つ写真が使用されており、念願のライブは決してゴールではなく本当の始まりであるという彼らの“今”を切り取ったビジュアルとなっていた。新たなポスターには、2月14日に活動を再開した金城碧海の姿も。“未完成”なJO1が“完成”に近づくために不可欠な存在である金城を加え、デビュー3年目に突入したJO1のこれからを感じさせるビジュアルに仕上がっている。新ビジュアルのポスターは、映画公式サイトおよび全国の劇場で掲出される。