カリマーインターナショナルは3月中旬以降、「GORE-TEX PACLITE Plus プロダクトテクノロジー」を採用したレインジャケット「G-TX paclite plus jkt(G-TX パックライトプラスジャケット)」(3万6,300円)、「G-TX paclite plus pants(G-TX パックライトプラスパンツ)」(2万900円)を順次販売する。

「G-TX paclite plus jkt(G-TX パックライトプラスジャケット)/Royal Blue」(3万6,300円)

「G-TX paclite plus pants(G-TX パックライトプラスパンツ)」(2万900円)

両プロダクトとも「ファストパッキング」や「スピードハイク」を想定し開発。また、上下ともに「着用時のストレスを軽減する立体パターン設計」「携帯しやすいパッカブルデザイン」が特徴となる。

前者はカラーが「Royal Blue」「Black」「Silver Grey」、サイズXS~XLで展開する。

Black

Silver Grey

また後者は「Black」のみで、サイズXS~XLが用意されている。

耐久性に優れ、肌離れしやすい快適な着心地を実現する2層構造の防水透湿素材「GORE-TEX PACLITE Plus プロダクトテクノロジー」を採用したレインギアは、山行時の急な天候の変化による過酷な状況下でも、その真価を発揮し続けるという。