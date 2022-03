子どもと一緒に“お金の仕組み”を学ぼう！ ゲーム感覚で学べるアプリ「まねぶー」とは？

モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「ONE MORNING」。「KUMON presents Letter for the next」では、国連が2030年までに達成しようと掲げた17の目標「SDGs」に関連して、世の中のあらゆる“困った”をピックアップ。次世代につなげるため、日本全国でおこなわれている活動を紹介します。3月は“子どもの未来”にフォーカスしてお届けしています。

3月4日(金)は、親子で楽しみながら“お金”のコトが学べるアプリ「まねぶー」に注目しました。

◆親子で楽しめる“お金のアプリ”を開発

2022年度より高校の家庭科の授業で、株式投資などの“資産形成”に関する授業が必修となります。学校では、ライフプランに合わせて“どれぐらいのお金がいつまでに必要か”“お金をどうやって準備するか”を、先生に教わりながら自分で考える授業が展開される予定です。

そんな、お金に関する知識やスキルを学ぶニーズの高まりを受け、KDDIグループの一員でメディア事業を担う「mediba(メディーバ)」では、親子で楽しみながらお金について学べる、子ども向け知育アプリ「まねぶー」を2021年6月にリリースしました。

アプリにはキュートなブタのキャラクターが登場しますが、ブタの鳴き声と“マネー(お金)”、そして、学ぶの語源である“まねぶ”を掛け合わせてアプリ名が「まねぶー」となったそうです。アプリ画面を見たユージは「かわいらしいピンクのブタさんがいて、入り込みやすいし、難しくなさそう!」と興味を示します。

◆実在する企業がアプリ内で登場

「まねぶー」は、ゲームを通じてお金の仕組みを学ぶことができる学習アプリです。アプリ内にあるお店で働くことで、プレイヤーは「マネブ」と呼ばれる“アプリ内通貨”を取得でき、アプリ内での買い物、貯金、資産運用などに使用できます。

そして、アプリ内には「DAISO」「ロッテリア」「auじぶん銀行」など、現実に存在するお店も出店しています。例えば「auじぶん銀行」では、電話口のお客様からの相談に正しく回答する“コールセンター業務”を体験できたり、企業の株を保有して町を発展させていく“株投資”が体験できるなど、3種類のゲームを楽しむことができます。また、お金に関する失敗をゲームで学ぶことができるのも「まねぶー」ならでは。

こちらは親子で楽しめる子ども向け・幼児向けゲームですが、「私も株投資などは詳しくないので、ここで1回挑戦してみたいなと思いました」と吉田が話すように、いま一度お金のことを学び直したい大人にもオススメです。

「まねぶー」はApp StoreとGoogle Playから無料でダウンロードができます。気になった方は、ぜひともチェックを!

<番組概要>

番組名:ONE MORNING KUMON presents Letter for the next

放送日時:毎週月~金曜8:10~8:17

パーソナリティ:ユージ・吉田明世

番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/56722