荒木飛呂彦「ジョジョの奇妙な冒険」の格闘ゲーム「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトルR」が、2022年初秋に発売決定。併せてトレーラーが公開された。
「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトルR」は作品の独特な世界観やキャラクターを再現した格闘ゲームで、対応機種はPlayStation 4、PlayStation 5、Nintendo Switch、Xbox One、Xbox Series X|S、STEAM。「ジョジョ」シリーズの歴代のキャラクターの中から、ジョナサン・ジョースター、空条承太郎、DIO、空条徐倫など総勢50キャラクターが登場する。原作では出会うことのないキャラクター同士の掛け合いも見どころのひとつだ。2013年に発売された「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル」のシステムをベースに、ゲームスピードの調整、ヒットストップの追加、一部技性能の調整などが変更されたほか、第6部までのキャストはアニメ版の声優陣がキャスティングされた。
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