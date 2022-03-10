5日、京セラドーム大阪開催された「EXIA Presents KANSAI COLLECTION 2022 SPRING＆SUMMER」にABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「オオカミくんには騙されない」シリーズに出演していたタレントが一堂に会した。

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