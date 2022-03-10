歌手で俳優の山下智久がアンバサダーを務める、「ブルガリ メンズレザーグッズ コレクション」キャンペーンムービーが公開された。

（オススメ動画）
🎬山下智久、可愛い相棒と宇宙へ、作詞手掛けたCM楽曲『Vision』にも注目「希望がある歌詞を心掛けた」　デジタルガレージ新CM＆メイキング・インタビュー
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https://youtu.be/PrN3VoX6Jh4

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