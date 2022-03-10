歌手で俳優の山下智久がアンバサダーを務める、「ブルガリ メンズレザーグッズ コレクション」キャンペーンムービーが公開された。
（オススメ動画）
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🎬山下智久、自身初の写真集出版！大自然の中で様々な表情を魅せる 写真集「Circle」スペシャルムービー公開
https://youtu.be/PrN3VoX6Jh4
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