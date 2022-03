デコレーション＆パーティーでお祝い！シナモロール20周年グッズ

サンリオの人気キャラクター「シナモロール」が2022年3月6日に誕生20周年を迎え、KThingSオリジナルデザインの記念グッズが手触りにこだわったぬいぐるみ 「むにゅぐるみ」を中心に様々なキャラクターグッズを手掛ける「むにゅぐるみパティオ」とECサイトで現在発売中だ。

20周年をお祝いするスペシャルデザインは、シナモロールブルーを基調にした2種類で、シナモンフレンズたちが集まってアニバーサリーケーキをかわいく飾りつけている「デコレーションVer.」(メイン写真)、そしてケーキの帽子やブルーの衣装にお着換えして準備ばっちりの「パーティーVer.」の2種類。どちらもKThingSオリジナルデザインとなっており、シナモンたちの楽しそうな表情が魅力的だ。

このデザインを使ったアイテムは、「むにゅぐるみパティオ」の新宿ミロード4F店、梅田EST1F店、近鉄パッセ5F店とECサイトで取り扱い中。一部予約販売のものも含まれるとのことだ。

また上記3店舗の店頭では、高さ約150センチの大きなアニバーサリーケーキと、シナモロールたちのキャラクターパネルを展示中。お気に入りのぬいぐるみや20周年グッズと一緒に写真を撮って楽しもう。

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L630005