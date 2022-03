押せばかわいい！文字もバッチリ「リラックマ おむつスタンプ」

かわいいリラックマや仲間たちのイラストと子どもの名前がいっしょに押せる、オーダーメイドのおむつスタンプが登場! インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」のオンラインショップにて現在発売中だ。

印面サイズは15×70ミリ。女性の手でも持ちやすい大きさでありながら大きめの文字ではっきりと読みやすく、保育園生活で毎日大量に名前を書かないといけないおむつはもちろん、お道具袋やバスタオルなどにも使用OK。持ち手にはMDFという環境にやさしい再生材を使っているところもポイントになっている。

そして、かわいいイラストは全部で10種類。リラックマ4種、キイロイトリ1種、コリラックマ2種、チャイロイコグマ2種、さらにチャイロイコグマのお友だちのアオイコオオカミ1種から選ぶことができる。まだ文字を読めないお子さんには、かわいいリラックマのイラストで自分のものだとわかってもらえる。

名前のスタンプ部分には、最大9文字まで入れられるようになっていて、さらに お子さんの学びに配慮した学習フォントが採用されている。例えば、ひらがなの「き」「さ」「り」のように間違った書き方をされやすい文字も、毎日おむつを見ることで正しい書き方を覚えることに役立ちそうだ。

「リラックマ おむつスタンプ」で、毎日のおむつタイムを楽しくかわいく過ごしてみてはいかが?

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.