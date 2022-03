世界最小のタチコマが飾る『攻殻SAC_2045』公式アクセサリー新作

Dr MONROE(ドクターモンロー)より、2022年3月11日よりNetflixで全世界独占配信中のNetflixオリジナルアニメシリーズ『攻殻機動隊 SAC_2045』公式シルバーアクセサリー新作5点が追加発売決定!

1989年に士郎正宗により発表された原作コミック『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』を起源とし、アニメーション、ハリウッド実写映画など様々な作品群が展開されている「攻殻機動隊」。シリーズ最新作『攻殻機動隊 SAC_2045』は、『攻殻機動隊 S.A.C.』シリーズの神山健治と、『APPLESEED』シリーズの荒牧伸志が共同監督としてタッグを組み、田中敦子、大塚明夫、山寺宏一ほか『攻殻機動隊 S.A.C.』シリーズのオリジナルキャストが再集結。Production I.G × SOLA DIGITAL ARTSにより制作され、現在シーズン1全12話がNetflixにて全世界独占配信中、続くシーズン2も2022年5月より配信される予定だ。

本作をイメージしてドクターモンローより『攻殻機動隊 SAC_2045』の公式シルバーアクセサリーが登場! 2022年3月11日に追加モデル5点の発売が決定した。

ラインナップはバングルS(2万900円・税込)、タチコマイヤーカフS(7700円・税込)、タチコマIDブレスレット(1万4300円・税込)、タチコマトライアングルペンダント(1万2100円・税込)、タチコマリング(1万450円・税込)。バングルやイヤーカフは、女性向けのSサイズが追加された。

どのアイテムにも世界最小のタチコマがあしらわれており、クールでスタイリッシュなデザインにキュートさがプラスされている。あなたなら、どれを選ぶ?

(C)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員