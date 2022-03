『バック・トゥ・ザ・フューチャー』✕KINGZの限定コラボが熱い！

80年代を代表する名作SF映画『BACK TO THE FUTURE(バック・トゥ・ザ・フューチャー)』と、こだわりの素材を使用した、クオリティの高い商品を提供するメンズアパレルブランド「KINGZ(キングズ)」の限定コラボレーションモデルが新登場! 2022年3月10日より順次、全国のKINGZ店舗、KINGZ公式オンラインショップ、その他関連サイトにて発売が開始される。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は1985年に公開された、スティーヴン・スピルバーグによるSF映画。バンドマンに憧れるごく普通の高校生・マーティが風変わりな科学者の友人・ドグの開発した車型タイムマシン「デロリアン」で1955年にタイムスリップして大冒険を繰り広げる物語は大ヒットを記録、のちにPART2(1989年)、PART3(1990年)が制作される人気シリーズとなった。

そんな世界中に愛される名作と、サマンサタバサジャパンリミテッドのメンズブランド「キングズ(KINGZ)」との限定コラボアイテムが登場! ラインナップはミニ札入れ、かぶせ長財布、ラウンドジップ長財布、バッグの4アイテムとなる。

レザーコレクションとなるミニ札入れや財布は、「BTTFロゴ」を全面的にプリントしたコレクションで、外観はシンプルで使いやすいデザイン。中の生地にはデロリアンについていたナンバープレートの柄があしらわれてる。

ラウンドジップ長財布は18個のカードポケットとは別に交通系ICカードを入れるポケットが札入れのところに設置。ファスナーがついたコインポケットも大容量。価格は2万7500円(税込)。

かぶせ長財布は13個のカードポケットを設置し、コインポケットはスマートに。価格は2万900円(税込)。

ミニ札入れはマルチに活躍するコンパクトながら収納スペースにもこだわり抜かれたアイテムにしあがっている。価格は1万5950円(税込)。

バッグは、主人公のマーティがPART1で着ていたコーディネートをイメージしたデザインに。持ち手はウォッシュ加工のデニム、バッグ本体はダウンベストをイメージしたレッドカラーだ。価格は3万4100円(税込)。

詳細は、KINGZ取り扱い店舗・公式オンラインショップ・その他関連サイトをチェックしよう!

☆『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のコラボアイテムを写真で見る(写真9点)>>>

(C)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.