3月23日(水)19:00からフジテレビ系で「2022FNS歌謡祭 春 名曲ライブラリー」が放送される。

司会を相葉雅紀、永島優美(フジテレビアナウンサー)が務める「2022FNS歌謡祭 春 名曲ライブラリー」。フジテレビの音楽史に残る貴重なアーカイブ映像を中心に、春の名曲がたっぷり紹介される。番組では10代以下から60代以上まで、幅広い世代を対象にアンケートを実施し、「好きな春うた」を調査。「春の恋うた」「春の哀愁うた」「卒業・旅立ちのうた」「背中を押してくれる春うた」などテーマごとの春の名曲がオンエアされる。あいみょん、YOASOBI、Official髭男dism、乃木坂46らの最新の“春うた”から、スピッツ、aiko、福山雅治、浜崎あゆみ、Mr.Children、ZARD、松任谷由実といったアーティストの名曲まで、幅広い年代が楽しめる内容となりそうだ。またこれまでの「FNS歌謡祭」を彩ってきたミュージカルの豪華ステージもオンエア。「ナイツ・テイル-騎士物語-」「モーツァルト!」「ジャージー・ボーイズ」「レ・ミゼラブル」「Endless SHOCK」「ミス・サイゴン」などに加え、「ライオンキング」「キャッツ」をはじめとする劇団四季の名パフォーマンスが放送される。

トークコーナーにはAI、倖田來未、THE ALFEEの高見沢俊彦、ダチョウ倶楽部、KinKi Kidsの堂本光一、乃木坂46の賀喜遥香と柴田柚菜、ミッツ・マングローブが出演。幅広い世代のゲストが思い入れのある“春うた”や、その楽曲にまつわるエピソードを語る。また綾瀬はるか、広瀬アリス、上白石萌音、松村北斗(SixTONES)といったフジテレビ系列の春ドラマ出演者も「思い出の春うた」を紹介する。

また優里が、この春に社会人となる学生たちにサプライズロケを敢行。コロナ禍で学校行事が縮小されるなど、さまざまな制限がある中で青春を過ごしながら医療の道を志す学生たちに向けて、優里はヒット曲「ドライフラワー」をプレゼントする。さらに「FNS歌謡祭」初出演となるサカナクションは、生放送で新曲「月の椀」を披露。メンバー5人はある意外な場所から驚きのパフォーマンスを見せるとのことだ。

フジテレビ系「2022FNS歌謡祭 春 名曲ライブラリー」

2022年3月23日(水)19:00~21:54

司会:相葉雅紀 / 永島優美(フジテレビアナウンサー)

トークゲスト:AI / 倖田來未 / 高見沢俊彦 / ダチョウ倶楽部 / 堂本光一 / 乃木坂46(賀喜遥香、柴田柚菜) / ミッツ・マングローブ / and more

コメント出演:綾瀬はるか / 上白石萌音 / 城田優 / 橋本環奈 / 広瀬アリス / 松村北斗(SixTONES) / and more

サプライズロケ:優里

ライブパフォーマンス:サカナクション / and more