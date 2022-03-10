8月20、21日に千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセと大阪・舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）で開催される音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2022」の出演アーティストが追加発表された。
このたび追加されたのは千葉会場に出演するMAN WITH A MISSION、WANIMA、BLUE ENCOUNT、CHAI、女王蜂、優里、Novelbright、Vaundyの8組。大阪会場に出演する追加アーティストと日割りは後日発表される。
SUMMER SONIC 2022
TOKYO
2022年8月20日（土）、21日（日）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
The 1975 / ポスト・マローン / カーリー・レイ・ジェプセン / CL / The Libertines / MAN WITH A MISSION / Maneskin / ミーガン・ジー・スタリオン / ONE OK ROCK / The Offspring / Primal Scream / セイント・ヴィンセント / ヤングブラッド / WANIMA / All Time Low / ビーバドゥービー / BLUE ENCOUNT / CHAI / Easy Life / Fishbone / グリフ / Inhaler / 女王蜂 / ケイシー・マスグレイヴス / Kula Shaker / The Linda Lindas / Novelbright / リナ・サワヤマ / Squid / The Struts / 優里 / Vaundy / and more
OSAKA
2022年8月20日（土）、21日（日）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
The 1975 / ポスト・マローン / カーリー・レイ・ジェプセン / CL / Kasabian / The Libertines / Maneskin / ミーガン・ジー・スタリオン / ONE OK ROCK / The Offspring / セイント・ヴィンセント / ヤングブラッド / All Time Low / ビーバドゥービー / Easy Life / Fishbone / グリフ / Inhaler / ケイシー・マスグレイヴス / Kula Shaker / The Linda Lindas / リナ・サワヤマ / Squid / The Struts / and more
※Maneskinの「a」はリング符号付きが正式表記。