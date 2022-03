Ralph’s Coffee & Cars、ついに福岡にて開催決定！｜初開催のテーマは「英国スポーツカー」

ラルフ ローレン主催の魅力的なギャザリングイベント「Ralph's Coffee & Cars supported by Octane」。3月27日に「2ドアのポルシェ」というテーマで開催される第6回までは東京プリンスホテルが会場となっている。ただし日本中の自動車愛好家から「次はぜひうちの街で開催してほしい」という熱烈なオファーが主催者に続々と届いており、このたび、満を持して九州は福岡にて開催することになった。開催日は4月3日(日曜日)、会場は福岡市街地の中心に位置する福岡縣護国神社である。創建は明治元年と歴史は長く、敷地は大濠公園や舞鶴公園と隣接しており、約46,000ヘクタールもの緑が都心を潤す魅力的な神社である。

肝心のテーマであるが、2020年10月に東京で開催された第1回のテーマを踏襲して「すべての英国製スポーツカー」に決定。あえてクラシックカーに限定することをせずに、戦前車から最新型車までをブリティッシュカーファンを幅広く歓迎することになった。正式なテーマは”British sports cars, old and new”である。

【画像】英国スポーツカーなら新旧問わず参加対象に!(写真9点)

イベント当日、参加車両は護国神社の参道に展示していただくことになるが、キャパシティはおよそ60台である。ただし会場に入りきらない場合も、近隣大型駐車場の協力を取り付けており、主催としてはなるべく多くの皆さんをお迎えする心積もりである。

当日は入場口で番号が表記されたカードを受け取りフロントウインドウ内側に置いていただく。参加者同士で互いに評価して表彰車両を決めるオリジナル企画も用意。日曜日の午前中を、自動車を愛する人同士で楽しく過ごしていただきたい。

注意事項は一つだけ。違法改造車だけはご参加いただくことができません。ご容赦ください。

イベント名称:Ralphs Coffee and Cars, supported by Octane in Fukuoka

テーマ:British sports cars, old and new

日時:4月3日(日) 午前7時~10時(悪天候時は中止する場合がございます)

会場:福岡縣護国神社 参道

福岡県福岡市中央区六本松1-1-1

参加費:無料

企画など:

・来場者による人気車投票(景品はポロ ラルフローレンのアイテム)

・ラルフズ コーヒー特製ドリップコーヒーおよび、その他ドリンクとフードの販売

問合せ先:ラルフ ローレン カスタマーサービス 0120-3274-20

9:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)

来場に関するご注意:

・新型コロナウイルス感染症予防のため、マスクを着用し、ソーシャルディスタンスの確保をお願いいたします。体調不良の場合は来場をご遠慮ください

・当イベントにおいて発生した一切の事故および怪我疾病に対して、主催者はいかなる責任も負いかねます

・イベント当日は主催者および各種メディアが開催風景の撮影を行います。人物や車両ナンバーが写り込む可能性があります。また撮影した写真は主催者のSNSや関連サイト、オクタン等メディアに掲載される可能性がございます。ご了承ください。

文:オクタン日本版編集部