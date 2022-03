天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会の1~2回戦組合せが決定した。

1回戦は5月21日と同22日(予備日:同23日)、2回戦は6月1日(予備日:6月8日)に開催される。昨シーズン王者の浦和レッズは2回戦からの登場となり、福島県代表vs秋田県代表の勝者と対戦する。また、2回戦ではJ2同士の対戦が8カード行われる。

組み合わせは以下の通り。(※【】はマッチナンバー)

◆■1回戦

▼5月21日(土)、22日(日)、予備日:23日(月)

【1】 北海道代表 vs 山梨県代表

【2】 栃木県代表 vs 山形県代表

【3】 長野県代表 vs 石川県代表

【4】 愛媛県代表 vs 沖縄県代表

【5】 群馬県代表 vs 岩手県代表

【6】 鹿児島県代表 vs 福岡県代表

【7】 青森県代表 vs 新潟県代表

【8】 岐阜県代表 vs 愛知県代表

【9】 長崎県代表 vs 島根県代表

【10】 福井県代表 vs 京都府代表

【11】 和歌山県代表 vs 大阪府代表

【12】 奈良県代表 vs Honda FC

【13】 三重県代表 vs 兵庫県代表

【14】 香川県代表 vs 山口県代表

【15】 佐賀県代表 vs 高知県代表

【16】 鳥取県代表 vs 大分県代表

【17】 神奈川県代表 vs 東京都代表

【18】 滋賀県代表 vs 岡山県代表

【19】 富山県代表 vs 静岡県代表

【20】 茨城県代表 vs 千葉県代表

【21】 広島県代表 vs 徳島県代表

【22】 福島県代表 vs 秋田県代表

【23】 宮崎県代表 vs 熊本県代表

【24】 宮城県代表 vs 埼玉県代表

◆■2回戦

▼6月1日(水)、予備日:6月8日(水)

【25】 川崎フロンターレ vs 【1】勝者

【26】 東京ヴェルディ vs ブラウブリッツ秋田

【27】 湘南ベルマーレ vs 【2】勝者

【28】 ジュビロ磐田 vs 【3】勝者

【29】 アビスパ福岡 vs 【4】勝者

【30】 FC町田ゼルビア vs いわてグルージャ盛岡

【31】 FC東京 vs 【5】勝者

【32】 V・ファーレン長崎 vs 【6】勝者

【33】 鹿島アントラーズ vs 【7】勝者

【34】 FC琉球 vs 大宮アルディージャ

【35】 ガンバ大阪 vs 【8】勝者

【36】 大分トリニータ vs 【9】勝者

【37】 名古屋グランパス vs 【10】勝者

【38】 ジェフユナイテッド千葉 vs ツエーゲン金沢

【39】 セレッソ大阪 vs 【11】勝者

【40】 ベガルタ仙台 vs 【12】勝者

【41】 横浜F・マリノス vs 【13】勝者

【42】 ファジアーノ岡山 vs 栃木SC

【43】 清水エスパルス vs 【14】勝者

【44】 京都サンガF.C. vs 【15】勝者

【45】 サガン鳥栖 vs 【16】勝者

【46】 アルビレックス新潟 vs ロアッソ熊本

【47】 北海道コンサドーレ札幌 vs 【17】勝者

【48】 ヴァンフォーレ甲府 vs 【18】勝者

【49】 ヴィッセル神戸 vs 【19】勝者

【50】 水戸ホーリーホック vs レノファ山口FC

【51】 柏レイソル vs 【20】勝者

【52】 徳島ヴォルティス vs 【21】勝者

【53】 浦和レッズ vs 【22】勝者

【54】 モンテディオ山形 vs ザスパクサツ群馬

【55】 サンフレッチェ広島 vs 【23】勝者

【56】 横浜FC vs 【24】勝者

◆■3回戦

▼6月22日(水)、予備日:6月29日(水)

【57】 【25】勝者 vs 【26】勝者

【58】 【27】勝者 vs 【28】勝者

【59】 【29】勝者 vs 【30】勝者

【60】 【31】勝者 vs 【32】勝者

【61】 【33】勝者 vs 【34】勝者

【62】 【35】勝者 vs 【36】勝者

【63】 【37】勝者 vs 【38】勝者

【64】 【39】勝者 vs 【40】勝者

【65】 【41】勝者 vs 【42】勝者

【66】 【43】勝者 vs 【44】勝者

【67】 【45】勝者 vs 【46】勝者

【68】 【47】勝者 vs 【48】勝者

【69】 【49】勝者 vs 【50】勝者

【70】 【51】勝者 vs 【52】勝者

【71】 【53】勝者 vs 【54】勝者

【72】 【55】勝者 vs 【56】勝者

◆■ラウンド16(4回戦)

▼7月13日(水)、予備日:7月20日(水)

【73】 【57】勝者 vs 【58】勝者

【74】 【59】勝者 vs 【60】勝者

【75】 【61】勝者 vs 【62】勝者

【76】 【63】勝者 vs 【64】勝者

【77】 【65】勝者 vs 【66】勝者

【78】 【67】勝者 vs 【68】勝者

【79】 【69】勝者 vs 【70】勝者

【80】 【71】勝者 vs 【72】勝者

※準々決勝以降の組み合わせはラウンド16後に実施予定