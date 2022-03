ミス・ミスターキャンパスの日本一が決定、MCのNON STYLEが「調子に乗ってええで」とエール

全国のミス・ミスターキャンパスの中から、日本一のミス・ミスターキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2022 supported by ACNAL」、「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2022 supported by ACNAL」の表彰式が2022年3月9日(水)に開催された。

【写真】日本一に輝いたミス・ミスターキャンパスと各部門の受賞者【25点】

全国のミスキャンパスの中から、⽇本⼀のミスキャンパスを⾒事、慶應義塾⼤学2年⽯川莉々花が受賞。「こんな華やかな舞台に上がらせていただいたのはミス慶応から応援してくださった皆さんのおかげだと思っています。今⽇はお⽗さんも⾒に来てくれているのですが、今年20歳になったので今まで育ててくれてありがとうと伝えたいです。」と来場した⽗を⾒た瞬間に涙し喜びを表した。

準グランプリには慶應義塾⼤学2年吉永光来、慶應義塾⼤学3年⻘野さくらが選ばれた。

⽇本⼀のミスターキャンパスは中央⼤学3年髙尾昇吾が受賞。「素直にめちゃめちゃ嬉しいです。正直⾃信はなかったのですが、素敵な賞をたくさんいただけて嬉しいです。応援してくださった皆様ありがとうございました。今後は⽇本⼀をいただいたので恥のないようにこれからも頑張っていきたいと思います。」と満⾯の笑みでコメントした。

準グランプリには千葉⼤学2年⾦澤光平、⻘⼭学院⼤学2年⼭根亮が選ばれた。その他、審査員特別賞や各賞も発表され、MCのNONSTYLEは「これからの⽅がたくさん⼤変なことが増えてくると思いますが頑張ってください。でも、まあ納得のグランプリって感じやなぁ〜。あんま若者にはこんなこと⾔わないんですけど調⼦に乗ってええで︕(笑)」とコメントし会場は笑いに包まれた。

