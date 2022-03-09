3月4日より公開されている、映画『MANKAI MOVIE「A3!」～AUTUMN & WINTER～』(通称『エームビ』)に出演している秋組リーダー・摂津万里役の水江建太と冬組リーダー・月岡 紬役の荒牧慶彦にマイナビニュースがインタビューを行った。
同作は人気アプリゲーム『A3!』を舞台化し、現在の2.5次元を牽引する人気を誇る「MANKAI STAGE『A3!』」シリーズ(通称『エーステ』)をさらに映画化した、新たな試みの作品となる。「春組」「夏組」の物語を描いた『MANKAI MOVIE「A3!」～SPRING & SUMMER～』（2021年12月公開）に続き、本作では「秋組」「冬組」の物語が描かれている。
（記事＆写真）
📸水江建太＆荒牧慶彦、『エームビ』魅力を分析! 夢に向かう「熱い思い」を追体験
https://news.mynavi.jp/article/20220309-akifuyu/
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