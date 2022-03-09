

3月4日より公開されている、映画『MANKAI MOVIE「A3!」～AUTUMN & WINTER～』(通称『エームビ』)に出演している秋組リーダー・摂津万里役の水江建太と冬組リーダー・月岡 紬役の荒牧慶彦にマイナビニュースがインタビューを行った。

同作は人気アプリゲーム『A3!』を舞台化し、現在の2.5次元を牽引する人気を誇る「MANKAI STAGE『A3!』」シリーズ(通称『エーステ』)をさらに映画化した、新たな試みの作品となる。「春組」「夏組」の物語を描いた『MANKAI MOVIE「A3!」～SPRING & SUMMER～』（2021年12月公開）に続き、本作では「秋組」「冬組」の物語が描かれている。

（記事＆写真）

📸水江建太＆荒牧慶彦、『エームビ』魅力を分析! 夢に向かう「熱い思い」を追体験

https://news.mynavi.jp/article/20220309-akifuyu/

（オススメ動画）

🎬横田龍儀＆陳内将、『エーステ』映画化に喜び「エモさがグンッ」、映像経験少なく「怖さ」あった一面も

https://youtu.be/MKNI4G8U6Q0

🎬植田圭輔、荒牧慶彦に“身長イジり”されブチギレ「これで飯食ってるんで」 映画『MANKAI MOVIE「A3!」~AUTUMN & WINTER~』公開記念舞台挨拶

https://youtu.be/AMhV6wT64Rk

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