aikoが4月27日に42枚目のシングル「ねがう夜」をリリースする。

シングルは初回限定盤と通常盤の2形態が用意され、初回限定盤には昨年収録された無観客ライブ映像「Love Like Pop vol.22 ~本当の初日 無観客ライブ~」を収めたBlu-rayが付属。このライブは2021年開催の全国ホールツアー「Love Like Pop vol.22」初日に予定されていた東京・J:COMホール八王子(オリンパスホール八王子)公演が東京都の緊急事態宣言発令により延期になったことを受けて急きょ無観客の会場で撮影されたもので、まだ誰も観ていない、幻の初日公演の映像となっている。また初回限定盤を対象のCDショップで予約購入すると、特典として「Love Like Pop vol.22」のパスステッカーが先着でプレゼントされる。

シングルリリースの発表に合わせて、ひさびさにショートカットにしたaikoの最新ビジュアルも公開された。