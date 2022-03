吸盤台座付き！『ディズニー マイリトルドール』がチョコエッグに登場♪

ココネがサービスを提供するディズニー初のアバターアプリ『ディズニー マイリトルドール』を起用した玩具付き菓子「チョコエッグ(ディズニー マイリトルドール)」が、フルタ製菓より2022年3月28日(月)に発売開始する。

累計450万人以上に支持されている『ディズニー マイリトルドール』は、ディズニー初のアバターアプリ。「ミッキーマウス」や「くまのプーさん」、『アナと雪の女王』の「アナ」や「エルサ」、2021年に劇場公開されたばかりの『ラーヤと龍の王国』の「ラーヤ」など、約200種類のディズニーキャラクターたちがリトルドールになって登場。同アプリではディズニー作品をモチーフにしたアイテムで着せかえをしたり、リトルドールたちのお世話をしたり、自分だけのディズニーの世界を楽しむことができる。

この度、フルタより発売される「チョコエッグ(ディズニー マイリトルドール)」では、そのリトルドールたちがフィギュアとなって登場!

フィギュアは「ミッキーマウス」のリトルドールはもちろん、『リトル・マーメイド』の「アリエル」や『トイ・ストーリー』の「バズ・ライトイヤー」など16種に加え、シークレット2種の全18種で構成されている。

本商品の大きなポイントは「チョコエッグ ”初” の吸盤台座」。これまでのチョコエッグでは難しかった、窓やPC画面などにも飾ることができる。

ちょこんと座っているかわいらしい姿を表現し、まるでデジタルワールドからリトルドールたちが飛び出してきたかのような、クオリティの高い仕様となっている。

(C)Disney (C)Disney/Pixar (C)Disney Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard. Published by cocone