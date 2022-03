5月に千葉・千葉市蘇我スポーツ公園で開催される野外フェス「JAPAN JAM 2022」の出演アーティストが追加発表された。

今回アナウンスされたのは5月1日出演のストレイテナー、モーニング娘。'22、4日出演のゲスの極み乙女。、DISH//、5日出演のサンボマスターの計5組。次回の出演アーティスト発表は明日3月10日12:30に予定されている。

JAPAN JAM 2022

2022年5月1日(日)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / キュウソネコカミ / ストレイテナー / Hump Back / PEOPLE 1 / BLUE ENCOUNT / フレデリック / モーニング娘。'22 / and more



2022年5月3日(火・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

アイナ・ジ・エンド / アンジュルム / UVERworld / go!go!vanillas / SUPER BEAVER / sumika / Novelbright / BiSH / フジファブリック / RAISE A SUIREN / and more



2022年5月4日(水・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

おいしくるメロンパン / THE ORAL CIGARETTES / Creepy Nuts / ゲスの極み乙女。 / Saucy Dog / DISH// / ハルカミライ / ハンブレッダーズ / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ / and more



2022年5月5日(木・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

打首獄門同好会 / クリープハイプ / coldrain / サンボマスター / 東京スカパラダイスオーケストラ / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / MY FIRST STORY / マキシマム ザ ホルモン / UNISON SQUARE GARDEN / and more



2022年5月7日(土)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

秋山黄色 / スキマスイッチ / SCANDAL / スピッツ / 10-FEET / Vaundy / HEY-SMITH / ヤバイTシャツ屋さん / yama / 優里 / and more