MUTEK Japanは、ELEVENPLAY × Rhizomatiksなど有名アーティストが参加する、最先端技術を駆使したデジタルアート体験イベント「ETERNAL Art Space」を、3月12日から開催する。

キャプション

会期は2022年3月12日〜3月20日、開館時間は11:00～21:00（1日7回上映／各回50分／各回40名限定）。会場は東京・有明のパナソニックセンター東京 Aスタジオ。入場料は一般2,000円、高校・大学生1,500円、中学生以下無料。

ELEVENPLAY × Rhizomatiks「Infinity flow 2022」

演出振付家のMIKIKO率いるダンスカンパニーELEVENPLAYとRhizomatiksが新作を発表。また、Tokyo 2020オリンピック閉会式の演出も担当した画家・中⼭晃⼦の「泡沫の形」の新作を公開。高精細プロジェクターによる映像と音に包まれた空間で、没入感の高いデジタルアートを体験できる。

Monet from Immersive Museum courtesy of Drill/Dentsu「IMPRESSIONISM」

海外からは、AIを活⽤し異空間を作り出すトルコ出⾝のメディアアーティスト・Refik Anadol（レフィーク・アナドール）の参加が決定。このほか、印象派の代表的作家・モネの「睡蓮」をテーマとした、絵画の世界に入り込む没入型体験ミュージアム「Immersive Museum」の第1作目「”印象派” IMPRESSIONISM」特別編集版などを上映する。

チケットは日程・上映時間別に分けられており、来場前にオンラインで購入可能となっている。

上映作品一覧