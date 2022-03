コスプレイヤー火将ロシエルが3月8日、自身のTwitterを更新し『マジシャンズデッド 』クラリスのコスプレショットを披露した。

火将ロシエル

火将は『マジシャンズデッド ~Force of the Soul~発売決定記念特番』に出演。「何年ぶりの公式クラリス…!?そして何年ぶりのAC版プレイ…!?そして一足先に家庭版マシデをプレイ…!?嬉しすぎて胸がキュンキュンしまくりです是非見てね!!!!」とツイートし、『マジシャンズデッド ~Force of the Soul~』よりクラリス・フラーナのコスプレショットを披露した。

