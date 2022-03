『リラックマ』がレトロスイーツに！新シリーズのぬいぐるみが登場♪

サンエックスは、リラックマの「レトロスイーツシリーズぬいぐるみ」を2022年4月15日(金)に発売する。

サンエックスの人気キャラクター・リラックマは、コンドウアキの原案によってデザインされたキャラクター。OLのカオルさんの家に居候する着ぐるみのクマ「リラックマ」やどこからともなくやってきた「コリラックマ」、カオルさんの飼い鳥「キイロイトリ」、コリラックマの友達「チャイロイコグマ」といったゆるかわなキャラクターたちが人気だ。

そんなリラックマがレトロスイーツになっちゃった!? 流行のマリトッツォやフルーツサンド、カラフルなクリームソーダをはじめ、レトロ感が懐かしくてかわいい、スイーツのぬいぐるみが新登場♪

レトロスイーツシリーズの発売を記念して、リラックマごゆるりサイト公式Twitterとチャイロイコグマ【公式】Twitterをフォロー、対象のツイートをリツイートすると、「レトロスイーツぬいぐるみセット」が抽選で3名に当たるキャンペーンを開催中。レトロでかわいいぬいぐるみをゲットできるチャンスにぜひ参加しよう!

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.