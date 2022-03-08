ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの吉野北人の1st写真集『As i(アズアイ)』(幻冬舎 特別限定版2,860円 通常版2,640円／208ページ予定 B5変型)が2022年3月6日に発売された。
同作は、今年7月に東京ドーム公演を成功させたTHE RAMPAGEのボーカルを務め、2021年上半期「ViVi国宝級イケメンランキング」で2位にランクインした吉野の1st写真集。
撮影は吉野の故郷・宮崎で敢行され、地元の自然や動物と戯れたり、満天の星の下で思いにふける姿、童心に返って公園で遊ぶ様子などステージでは見せない素顔の魅力が詰まっている。生い立ちから現在、未来までを語ったインタビューも掲載される。
同作の発売に伴い、マイナビニュースはインタビューを実施。
写真集のお気に入りのショットや、2022年メンバーとやりたいことや、写真集への反応について語ってもらった。
（記事＆写真）
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