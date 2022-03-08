

ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの吉野北人の1st写真集『As i(アズアイ)』(幻冬舎 特別限定版2,860円 通常版2,640円／208ページ予定 B5変型)が2022年3月6日に発売された。

同作は、今年7月に東京ドーム公演を成功させたTHE RAMPAGEのボーカルを務め、2021年上半期「ViVi国宝級イケメンランキング」で2位にランクインした吉野の1st写真集。

撮影は吉野の故郷・宮崎で敢行され、地元の自然や動物と戯れたり、満天の星の下で思いにふける姿、童心に返って公園で遊ぶ様子などステージでは見せない素顔の魅力が詰まっている。生い立ちから現在、未来までを語ったインタビューも掲載される。

同作の発売に伴い、マイナビニュースはインタビューを実施。

写真集のお気に入りのショットや、2022年メンバーとやりたいことや、写真集への反応について語ってもらった。

（記事＆写真）

📸

（オススメ動画）

🎬吉野北人、カメラ目線で「虜になってほしい♡」目標は“日本をTHE RAMPAGE一色に”『トーキョー製麺所』独占インタビュー【後編】

https://youtu.be/y6P4NegGMUg

🎬吉野北人、うどん店の制服に愛着「これで寝たいぐらい」!? ポマードヘアで“新しい自分”『トーキョー製麺所』独占インタビュー【前編】

https://youtu.be/JfsAfDrFm0Q

🎬THE RAMPAGE吉野北人＆奥野壮が仲良くうどんチュルッ！2人のポーズがシンクロ!? ドラマ「トーキョー製麺所」完成披露トークイベント

https://youtu.be/vBerQytVPLA

最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆

⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース エンタメTOP】

https://news.mynavi.jp/top/entertainment/



【エンタメ・ツイッター】

https://twitter.com/mn_enta



【ホビー・ツイッター】

https://twitter.com/mj_hobby



【特撮・ツイッター】

https://twitter.com/tokusatsumynavi

