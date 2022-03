YOASOBI、映像作品集より日本武道館公演のライブ映像公開

YOASOBIが、2022年3月23日にリリースする初映像作品集『THE FILM』の商品画像を公開した。

本作には、2021年2月に新宿・ミラノ座跡地の工事現場にて開催した初配信ワンマンライブ「KEEP OUT THEATER」、7月に開催したユニクロ「UT」とのコラボレーションで実現し、同時接続者数28万人を記録したユニクロ有明本部内・UNIQLO CITY TOKYOでの配信ライブ「SING YOUR WORL」、12月に武道館2daysで開催した初の有観客ライブ「NICE TO MEET YOU」(2021年12月5日公演映像)の計3本のライブが収録されている。

関連記事:YOASOBIが語る、影響を受けた10冊の本

さらに、12月に放送された、人物ドキュメンタリー番組『情熱大陸』「音楽ユニット/YOASOBI」編(MBS製作著作・TBS系全国ネット)の拡大版も収録したBlu-ray2枚組。本日画像が公開されたパッケージは、昨年リリースしたEP『THE BOOK』、『THE BOOK 2』と同様のバインダーに、ライブ写真集を収めた仕様になっている。

また、本作のリリースに先駆け、12月5日に日本武道館にて開催した初の有観客ライブ「NICE TO MEET YOU」より「もしも命が描けたら」のライブ映像も公開された。

<リリース情報>

YOASOBI

ライブ映像作品集『THE FILM』

発売日:2022年3月23日(水)

完全生産限定盤

品番:XSXL-2~4

仕様:Blu-ray 2枚組+特製バインダー+ライブ写真集

価格:9091円(税抜)

予約URL

https://YOASOBI.lnk.to/eVkqHU

【収録内容】

YOASOBI 1st ONLINE LIVE 『KEEP OUT THEATER』

開催日:2021年2月14日(日)

場所:新宿ミラノ座ビル跡地

セットリスト:

1. あの夢をなぞって

2. ハルジオン

3. たぶん

4. ハルカ

5. 怪物

6. アンコール

7. 夜に駆ける

8. 群青

UT×YOASOBI ONLINE LIVE 『SING YOUR WORLD』

開催日:2021年7月4日(日)

場所:ユニクロ有明本部・UNIQLO CITY TOKYO

セットリスト:

1. 三原色

2. ハルジオン

3. もう少しだけ

4. たぶん

5. 怪物

6. アンコール

7. 夜に駆ける

8. ハルカ(with 大阪桐蔭高校吹奏楽部)

9. 群青(with 大阪桐蔭高校吹奏楽部)

YOASOBI LIVE at BUDOKAN 『NICE TO MEET YOU』

開催日:2021年12月4日(土)/12月5日(日) ※本映像作品は12月5日(日)公演を収録

場所:日本武道館

セットリスト:

1. あの夢をなぞって

2. 大正浪漫

3. ハルジオン

4. 三原色

5. もう少しだけ

6. ハルカ

7. たぶん

8. もしも命が描けたら

9. 夜に駆ける

10. 怪物

11. 優しい彗星

12. アンコール

13. ツバメ

14. 群青

En1. ラブレター

人物ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(MBS製作著作/TBS系全国ネット放送)拡大版

2021年12月12日(日)に放送された、人物ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(MBS製作著作/TBS系全国ネット放送)の拡大版。番組の取材が始まった2020年9月、初めてのライブを目指し、動き出した頃から、初の有観客ライブ実現にいたるまでの1年以上に渡る軌跡を映し出した番組本編から更に未公開映像を加えてこの映像作品の為に再編集された豪華拡大版。

YOASOBI Official Site:https://www.yoasobi-music.jp/