『バットマン』アパレル・グラニフ初コラボ！全11アイテム

グラニフから、2022年3月11日(金)より公開される最新映画『THE BATMAN-ザ・バットマン-』のイメージグラフィックを含む全11種のアイテムが登場! 『バットマン』とグラニフの初となるコラボレーションアイテムをご紹介しよう。

1939年にアメリカでコミックに登場して以来、映画・ドラマ・アニメなど、世界中で愛され続けるダークヒーロー「バットマン」。犯罪と暴力がはびこる都市ゴッサム・シティで、宿敵ジョーカーをはじめとする、様々な悪を制し奮闘する物語だ。

今回のグラニフでのコラボレーションアイテムでは、『バットマン』の象徴的なロゴから、アメコミデザイン、最新映画『THE BATMAN-ザ・バットマン-』のイメージグラフィックまで、バットマンの世界がたっぷり詰め込まれている。

ラインナップはTシャツ5種、半袖シャツ2種、5分袖Tシャツなど全11種。

キッズTシャツもご用意されているので、親子でバットマンファッションを楽しむこともできる。

お取り扱いはグラニフ公式オンラインストアのほか、グラニフ国内店舗などで行われる。

☆バットマンのコラボアパレルデザイン着用イメージをみる(写真19種)>>>

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC (s22)

BATMAN BEGINS, THE DARK KNIGHT, THE DARK KNIGHT RISES and all related characters and elements (C) & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

BATMAN BEGINS, THE DARK KNIGHT, THE DARK KNIGHT RISES and all related characters and elements (C) & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)