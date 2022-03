アジカン後藤正文がライター3名と音楽談義　ポッドキャスト番組の配信決定

ASIAN KUNG-FU GENERATION後藤正文がホストを務めるポッドキャスト番組『APPLE VINEGAR -Music+Talk-』のSpotifyでの配信が決定。第1回は明日3月9日(水)18時より配信スタート。以降、毎週水曜日18時に新しいエピソードが公開される。

ポッドキャスト『APPLE VINEGAR -Music+TALK-』は、後藤が2018年に立ち上げた、新進気鋭のミュージシャンが発表したアルバムに贈られる作品賞『APPLE VINEGAR -Music Award-』を紹介するとともに、今気になっている音楽や音楽にまつわる様々なトピックを音楽仲間と語っていこうという番組。

後藤正文と3名の音楽ライター、小熊俊哉(Rolling Stone Japan編集部)、つやちゃん、矢島由佳子というレギュラー陣に、時にはゲストを迎えての音楽談義を通じて、幅広い視点で音楽トピックや楽曲を紹介していく。

明日配信される第1回では、後藤が多彩なキャリアを持つ3名のライターを紹介しながら、APPLE VINEGAR賞のノミネートで着目している点やサウンド・デザインの話などのトピックが展開される。

第1回:3月9日(水) 18:00〜 Spotifyにて配信スタート

配信URL:https://open.spotify.com/show/6dkTPluL6El48dHAc8eVXp

公開日時: 毎週水曜日 18:00更新

出演:後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)、小熊俊哉(音楽ライター、編集者)、つやちゃん(文筆家、音楽ライター)、矢島由佳子(音楽編集者・ライター)

■出演者プロフィール

後藤正文

ASIAN KUNG-FU GENERATION のボーカル&ギターであり、ほとんどの楽曲の作詞・作曲を手がける。2003 年、キューンミュージック (ソニーミュージック) からメジャーデビュー。数多くのオリジナル作品を発表。2009 年にはレーベル「only in dreams」を発足させ、web サイトも開設。また、新しい時代やこれからの社会など私たちの未来を考える新聞『THE FUTURE TIMES』を編集長として発行するなど、音楽はもちろんブログや Twitter での社会とコミットした言動でも注目されている。

ASIAN KUNG-FU GENERATIONとしては、2021年バンド結成25周年を迎え、11月に全国6都市をめぐるZeppツアーを開催。2022年3月には、パシフィコ横浜 国立大ホールにて 「25th Anniversary Tour 2021 Special Concert ”More Than a Quarter-Century”」と題した結成25周年を締め括るスペシャルコンサートを開催する。また、3月30日には10枚目のアルバム『プラネットフォークス』のリリースが決定、それに伴う全国ツアーが5月からスタートとなる。

小熊俊哉

ライター/編集者。洋楽誌CROSSBEAT、音楽サイトMikikiを経て、現在はフリーランスとしてRolling Stone Japanを中心に活動。若林恵(黒鳥者)との音楽配信番組「blkswn jukebox」にも携わる。Gotch(後藤正文)の3rdアルバム『Lives By The Sea』CD/LPに封入された「後藤正文を巡るアーティスト相関図」を制作。編書に『Jazz The New Chapter』など。

つやちゃん

文筆家、ライター。ラップやヒップホップを中心に、様々な音楽・カルチャーにまつわる論考執筆、インタビューを行う。22年1月、単著『わたしはラップをやることに決めた フィメールラッパー批評原論』(DU BOOKS)を上梓。

矢島由佳子

音楽編集者・ライター。芸能事務所にてアーティストマネージャーとして働いた後、カルチャーWEBメディア「CINRA.NET」編集部にて副編集長を務める。ポール・マッカートニー来日時唯一の国内インタビュー記事を担当。現在はRolling Stone Japan、ROCKINON JAPANなど、主に音楽・カルチャーメディアにて編集・執筆。活字だけにとらわれないメディア編集を手がけている。