BiSHアイナ・ジ・エンド「この曲どう？」新曲『愛してると言ってくれ』はド直球ラブソング

BiSHのアイナ・ジ・エンドが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。3月2日リリースの新曲『愛してると言ってくれ』をオンエアし、楽曲のおすすめポイントを紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」3月7日(月)放送分)アイナ:聴いていただいているのは、BiSHの新曲『愛してると言ってくれ』です。この前(2月24日の放送で)、SCHOOL OF LOCK! で初解禁させていただきました。SCHOOL OF LOCK! で初解禁っていうのはね、BiSHでもアイナ・ジ・エンドのソロでも、とてもお世話になってるんだけど……この曲どう?(笑)。BiSHって、恋愛の歌だけはほんまに少ないんですけど……この歌は『渋谷いきたい 手繋ぎデートしたい』『あなたしかみえないんだよ』(という歌詞で)、そんなド直球ラブソングあるか~!? というぐらいのアイドルラブソングになっています。チッチ(セントチヒロ・チッチ)とか、アユニ(アユニ・D)とか、私以外のかわいい声の持ち主のおかげで本当に爽快感があって。いつものBiSHからはかけ離れた曲になっていて、私大好きです! いっぱい聴いてほしいし、MVでダンスもやってるんで、いっぱい踊ってくれたらな、と思っております!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/