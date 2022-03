マンボウやしろ「誰一人として他人事ではない」コロナ禍での影響と生活の変化

マンボウやしろさんが、3月7日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。『コロナで変わった!』をテーマに、パーソナリティのこもり校長、ぺえ教頭と、この2年間に影響を受けたこと、リスナー層である10代の生活の変化などについて語り合いました。マンボウやしろさんは、2005年に始まった同番組の初代教頭です。現在は、TOKYO FMで放送している『Skyrocket Company』のパーソナリティや、脚本家、演出家としても活躍。2月15日に、初の小説『あの頃な』(角川春樹事務所)を上梓しました。こもり校長:やしろ先生は(コロナ禍)のこの2年間、ラジオのパーソナリティとしても、普段の生活でも、コロナの影響は少なからず受けてきましたよね?やしろ:受けましたね。いちばんわかりやすいのは……基本的に冬でもマスクを着けるのはあまり好きではなかったんですけど、よもや自分が毎日家を出る前にマスクを着ける、それが当たり前になっています。あとは人との距離ですよね、遊ぶ回数も極端に減りましたし。こもり校長:そうですね。やしろ:それから、自分が将来のことを考えたときに、完全にコロナがなくなっている、という状態が日に日にイメージしづらくなってきている、というか。ぺえ教頭:はい。やしろ:未来のイメージに対していまの動きがあるから、大きな影響は……でも誰一人として他人事ではないと思いますけどね。ぺえ教頭:そうですね。やしろ:僕は、海外も含めて旅行に行くのが好きだったんです。そのために、働いていた部分もあるんです。楽しみという大きな軸がなくなるのもあって。ぺえ教頭:たしかにね。やしろ:でもそんなことより、学校に行っている子たちは、生活様式の変わり方とか学生生活の過ごし方が、こんな僕の話とは比じゃないというか。その辺は大変ですよね……2人はこの番組で、みんな(10代のリスナー)の声を聴いているんですよね。こもり校長:そうですね。ぺえ教頭:行事もなかなかできなかったりするし、部活動もできないしね。マスクの下の顔を知らずに、卒業する子もいるみたいだよ。学校ではずっとマスク生活なので。やしろ:ごはんを食べるときも、なるべくしゃべらないようにしているしね。顔を思い出せないくらいなんだね。いや~なんかなぁ……やるせないなぁ。ぺえ教頭:そうですよね。(12歳女性やしろ:なるほどね。こもり校長:これは、やっている側も、ものすごく寂しい……! 声は本当に聴きたいね。(※校長はGENERATIONS from EXILE TRIBEのメンバー)やしろ:お互いに呼応しながら盛り上がっていく、ってことだもんね。こもり校長:ある種、ライブって解放する場所じゃないですか。非日常を体験する場所でもあるから、そこに制約があるというのはもどかしいところですね。ぺえ教頭:そうだね。こもり校長:でも、これは変わっていくと思います。ルールが変わるかもしれないし、コール&レスポンスに変わるものが生まれるかもしれない。コール&レスポンスができる世の中に戻るかもしれない。でも“コロナで変わった”こととしては、わかりやすいところですね。・「マスクで顔が見えなくなり、人を信用しづらくなった」という16歳の女性リスナー・「弟が濃厚接触者の疑いがあり私もその可能性があると言われ、高校の卒業式に参加できませんでした」という18歳の女性リスナー・「3週間ほど前にコロナに感染。40度超の熱が2日間続き、“人って案外簡単に死ぬのかも”、“いつ死んでも悔いのないようにしよう”と思うようになった」という15歳の男性リスナーと、電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/