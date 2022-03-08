TVアニメ「ヴィジュアルプリズン」を原作とする舞台「演戯『ヴィジュアルプリズン』-月世饗宴-」より、LOS†EDENのメンバー4人のキャラクタービジュアルが公開された。

4月9日から17日まで東京・天王洲銀河劇場で上演される「演戯『ヴィジュアルプリズン』-月世饗宴-」。赤髪が印象的な辻凌志朗演じるサガ・ラトゥールをはじめ、宮城紘大演じるミスト・フレーヴ、安部瞬演じるヴーヴ・エリザベス、渡部大稀演じるジャック・ムートンのビジュアルがお披露目されている。

「ヴィジュアルプリズン」は原作を上松範康、音楽をElements Garden、キャラクター原案を片桐いくみ、アニメーション制作をA-1 Picturesが務めるオリジナルアニメ。ヴァンパイアたちが闇に生きながらも音楽を愛し歌う現代を舞台にした物語で、2021年10月より放送された。

「演戯『ヴィジュアルプリズン』-月世饗宴-」

プレビュー公演日程：2022年4月8日（金）

本公演日程：2022年4月9日（土）～4月17日（日）

会場：東京都 天王洲 銀河劇場

スタッフ

原作：上松範康、Afredes・Project VP

脚本・演出：浅井さやか

音楽：Elements Garden

振付：美木マサオ、木村桃子

舞台美術：秋山光洋

照明：山本創太（ASG）

音響：山本能久、中越遥香

映像：O-beron inc.

衣裳：永橋康朗（はせがわ工房）

ヘアメイク：柴崎尚子

歌唱指導：カサノボー晃

殺陣：六本木康弘

演出助手：千田阿紗子・石井麻莉

舞台監督：今村智宏

宣伝美術：水野沙弥香（Gene & Fred）

宣伝写真：渡部実加子

キャスト

結希アンジュ：正木郁

ギルティア・ブリオン：佐々木喜英

イヴ・ルイーズ：健人

ロビン・ラフィット：設楽銀河

サガ・ラトゥール：辻凌志朗

ミスト・フレーヴ：宮城紘大

ヴーヴ・エリザベス：安部瞬

ジャック・ムートン：渡部大稀

ディミトリ・ロマネ：稲垣成弥

ハイド・ジャイエ：法月康平

椛島一

木村優希

古賀雄大

関修人

福島玖宇也

※辻凌志朗の辻は1点しんにょうが正式表記。

(c)演戯「ヴィジュアルプリズン」製作委員会 (c)Noriyasu Agematsu,Afredes/Project VP