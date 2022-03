Superorganismが7月15日にリリースする2ndアルバム「World Wide Pop」に星野源、CHAIが参加している。

現在はオロノ、ハリー、トゥーカン、ビー、ソウルの5人を中心に活動しているSuperorganism。2018年リリースのデビューアルバム「Superorganism」以来のアルバムとなる「World Wide Pop」は全13曲入りで、楽曲「Same Thing」でもコラボした星野や、以前ツアーも共にしたCHAIに加えて、フランスのシンガーソングライター、ピ・ジャ・マ、オロノにとって長年のアイドルだというPavementのスティーヴン・マルクマス、ラッパーのディラン・カートリッジが参加している。メンバー全員が同じ時間に同じ場所で過ごすようになる前の段階から完成していたという前作とは異なり、実際に顔を合わせて制作したことによって、メンバー同士が互いの関心と衝動を深く理解したことを示す作品となっている。

アルバムリリースに先駆けて、CHAIとピ・ジャ・マが参加した「Teenager」が本日3月8日に先行配信されており、YouTubeではミュージックビデオも公開された。この曲はマドンナやデュア・リパ、フランツ・フェルディナンドも手がけるスチュアート・プライスをプロデューサーに迎えた楽曲で、MVにはコメディアンや俳優として活躍し、最近ではYouTubeで公開しているダンス動画が注目を集めているブライアン・ジョーダン・アルバレスが出演している。

CHAI コメント

Superorganismとはイギリスツアーをオープニングアクトで一緒にヨーロッパを回った以来、

いろんなフェスで会うことも多くて、ライブで歌で参加したりダンスで参加したり、いろんな形でセッションをしてきた愛おしい仲間⭐⭐

私たちが心から尊敬する自由なアーティストです⭐

"自由な音楽"ってゆうのがちょー似合うアーティストで

普段から音で遊ぶこと、仲間との時間を

何より大切にしとるな~って遊んでみるとより感じる。

そんなSuperorganismと一緒に遊びながら歌ったのがこのTeenager💐🍭

完成にちかい音源をきかせてもらって適当に遊びながら歌ってたのを撮ってくれてた♡

いつもみんなと遊ぶと

「歌ってみて!」の合図と共にナチュラルレコーディングがはじまる!すごく楽しい♡

Superorganism「World Wide Pop」収録曲

01. Black Hole Baby

02. World Wide Pop

03. On & On

04. Teenager (feat. CHAI & Pi Ja Ma)

05. It's Raining (feat. Stephen Malkmus & Dylan Cartlidge)

06. Flying

07. Solar System (feat. CHAI & Boa Constrictors)

08. Into The Sun (feat. Gen Hoshino, Stephen Malkmus & Pi Ja Ma)

09. Put Down Your Phone

10. crushed.zip

11. Oh Come On

12. Don't Let The Colony Collapse

13. Everything Falls Apart