5月に大阪と東京で開催される野外ライブイベント「METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2022」の出演アーティスト第3弾が発表された。

今回出演が明らかになったのは大阪と東京の両公演に出演するキュウソネコカミ、Vaundy、ヤバイTシャツ屋さん、須田景凪と、大阪公演に出演するNEE、Hakubi、Mr.ふぉるて、Omoinotake、神はサイコロを振らない、変態紳士クラブ、東京公演に出演するニガミ17才、ハンブレッダーズ、羊文学、My Hair is Bad、KOTORI、koboreの計16組。オフィシャルサイトでは1日券の先行予約を受け付けている。

OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2022

2022年5月14日(土)大阪府 METROCK大阪特設会場(堺市・海とのふれあい広場)

<出演者>

アイビーカラー / 雨のパレード / 打首獄門同好会 / キュウソネコカミ / ジェニーハイ /

東京スカパラダイスオーケストラ / NEE / Vaundy / Hakubi / 04 Limited Sazabys / Mr.ふぉるて / ヤバイTシャツ屋さん / yama / LONGMAN / and more



2022年5月15日(日)大阪府 METROCK大阪特設会場(堺市・海とのふれあい広場)

<出演者>

THE ORAL CIGARETTES / Omoinotake / オレンジスパイニクラブ / 神はサイコロを振らない / Creepy Nuts / Kroi / Saucy Dog / SHE'S / SHISHAMO / 須田景凪 / Novelbright / フレデリック / 変態紳士クラブ / マカロニえんぴつ / and more

TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2022

2022年5月21日(土)東京都 若洲公園

<出演者>

雨のパレード / 打首獄門同好会 / キュウソネコカミ / Saucy Dog / SHISHAMO / -真天地開闢集団-ジグザグ / 須田景凪 / ニガミ17才 / バックドロップシンデレラ / ハンブレッダーズ / 羊文学 / 04 Limited Sazabys / My Hair is Bad / マキシマム ザ ホルモン / yama / and more



2022年5月22日(日)東京都 若洲公園

<出演者>

THE ORAL CIGARETTES / Ochunism / Creepy Nuts / KOTORI / kobore / SHE'S / Novelbright / Vaundy / BiSH / フレデリック / ヤバイTシャツ屋さん / ユアネス / Lucky Kilimanjaro / 緑黄色社会 / and more