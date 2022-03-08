5月に千葉・千葉市蘇我スポーツ公園で開催される野外フェス「JAPAN JAM 2022」の出演アーティストが追加発表された。

今回アナウンスされたのは5月1日出演のキュウソネコカミ、PEOPLE 1、3日出演のアンジュルム、sumika、4日出演のCreepy Nuts、5日出演のcoldrain、7日出演のSCANDALの計7組。出演アーティストの追加発表は本日3月8日より4日連続で行われ、この発表で全出演アーティストが公開される。公式アプリ「Jフェス」では3月14日12:00までチケットの第3次先行抽選予約を受付中。

JAPAN JAM 2022

2022年5月1日（日）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

ASIAN KUNG-FU GENERATION / キュウソネコカミ / Hump Back / PEOPLE 1 / BLUE ENCOUNT / フレデリック / and more



2022年5月3日（火・祝）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

アイナ・ジ・エンド / アンジュルム / UVERworld / go!go!vanillas / SUPER BEAVER / sumika / Novelbright / BiSH / フジファブリック / RAISE A SUIREN / and more



2022年5月4日（水・祝）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

おいしくるメロンパン / THE ORAL CIGARETTES / Creepy Nuts / Saucy Dog / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ / and more



2022年5月5日（木・祝）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

打首獄門同好会 / クリープハイプ / coldrain / 東京スカパラダイスオーケストラ / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / MY FIRST STORY / マキシマム ザ ホルモン / UNISON SQUARE GARDEN / and more



2022年5月7日（土）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

秋山黄色 / スキマスイッチ / SCANDAL / スピッツ / 10-FEET / Vaundy / HEY-SMITH / ヤバイTシャツ屋さん / yama / 優里 / and more