映像提供：カンテレ
ピン芸日本一決定戦『R-1グランプリ2022』の決勝戦が6日、東京・台場のフジテレビからカンテレ・同局系で生放送され、お見送り芸人しんいち(グレープカンパニー)が20代目のチャンピオンとなった。
（記事＆写真）
📸『R-1グランプリ』20代目王者はお見送り芸人しんいち ラストイヤー対決を制す
https://news.mynavi.jp/article/20220306-2286691/
（オススメ動画）
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