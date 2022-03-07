映像提供：カンテレ

ピン芸日本一決定戦『R-1グランプリ2022』の決勝戦が6日、東京・台場のフジテレビからカンテレ・同局系で生放送され、お見送り芸人しんいち(グレープカンパニー)が20代目のチャンピオンとなった。

（記事＆写真）

📸『R-1グランプリ』20代目王者はお見送り芸人しんいち ラストイヤー対決を制す

https://news.mynavi.jp/article/20220306-2286691/

（オススメ動画）

🎬【R-1】霜降り粗品&せいやがツッコミ! 出場資格めぐり大揉め「R-1グランプリ2022」やります会見

https://youtu.be/enizgQ2irpU

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