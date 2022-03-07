TWICE、4月25日に東京ドーム緊急追加公演決定

TWICEが、2022年4月25日に東京ドーム追加公演を開催する。
TWICEは「いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる」という意味を持つガールズグループ。約2年ぶりの来日公演となる本公演は、2021年12月25日韓国公演を皮切りに、アメリカ5都市7公演でも開催されたTWICE4度目のワールドツアー「TWICE 4TH WORLD TOUR III」の日本公演となっている。
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＜ライブ情報＞
「TWICE 4TH WORLD TOUR III」
2022年4月23日（土）東京ドーム
時間：OPEN 15:00 / START 18:00
2022年4月24日（日）東京ドーム
時間：OPEN 13:30 / START 16:30
―追加公演―
2022年4月25日（月）東京ドーム
時間：OPEN15:00 / START 18:00
【チケット販売情報】
■最速先行（W会員先行）2022年3月7日（月）18:00~
■2次先行（ONCE JAPAN、ONCE JAPAN MOBILE会員先行）2022年3月9日（水）18:00～
詳しくは東京ドーム公演特設サイトをご覧ください。
https://www.twicejapan.com/feature/4thworldtour3
TWICE JAPAN OFFICIAL SITE：http://www.twicejapan.com