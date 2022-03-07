遠藤達哉原作によるTVアニメ「SPY×FAMILY」の放送開始日が4月9日に決定。併せてコンセプトビジュアルが公開された。

「SPY×FAMILY」はとある任務を遂行するため「家族を作れ」と命じられた凄腕スパイの黄昏が、精神科医ロイドとして超能力を持つ少女アーニャと殺し屋の女ヨルとの偽装家族を築き上げ、家庭と任務の両立に奮闘するスパイコメディ。コンセプトビジュアルはキャラクターデザインを務める嶋田和晃が作画したもので、ロイド、アーニャ、ヨルそれぞれの表の顔と裏の顔が描かれている。

TVアニメ「SPY×FAMILY」

放送情報

テレビ東京：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30

テレビ大阪：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30

テレビ愛知：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30

テレビせとうち：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30

テレビ北海道：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30

TVQ九州：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30

新潟テレビ21：2022年4月11日（月）より毎週月曜日25:45～26:15

テレビ静岡：2022年4月11日（月）より毎週月曜日26:00～26:30

中国放送：2022年4月13日（水）より毎週水曜日25:25～25:55

BSテレ東：2022年4月10日（日）より毎週日曜日24:35～25:05

スタッフ

原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：古橋一浩

キャラクターデザイン：嶋田和晃

総作画監督：嶋田和晃、浅野恭司

助監督：片桐崇、高橋謙仁、原田孝宏

色彩設計：橋本賢

美術設定：谷内優穂、杉本智美、金平和茂

美術監督：永井一男、薄井久代

３DCG監督：今垣佳奈

撮影監督：伏原あかね

副撮影監督：佐久間悠也

編集：齋藤朱里

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME

制作：WIT STUDIO×CloverWorks

キャスト

ロイド・フォージャー：江口拓也

アーニャ・フォージャー：種崎敦美

ヨル・フォージャー：早見沙織

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。

(c)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会