映画『MANKAI MOVIE「A3!」～AUTUMN & WINTER～』の公開記念舞台挨拶が5日に都内で行われ、水江建太、中村太郎、赤澤遼太郎、藤田玲、荒牧慶彦、北園涼、植田圭輔、上田堪大、田口涼、鯨井康介、田内季宇、伊崎龍次郎、河合龍之介、稲垣成弥(映像)が登場した。※田中涼星は体調不良のため欠席。
（記事＆写真）
📸水江建太・荒牧慶彦ら、『エームビ』秋冬集結で「演技賞」「ビジュアル賞」など決定
https://news.mynavi.jp/article/20220305-2286158/
（オススメ動画）
🎬荒牧慶彦&水江建太、『A3!』作品愛される理由は「夢に向かう熱い思い」の共有、『エームビ』魅力“ギュッ”と詰まった映像に
https://youtu.be/uX000iIjTeg
🎬植田圭輔、荒牧慶彦に“身長イジり”されブチギレ「これで飯食ってるんで」 映画『MANKAI MOVIE「A3!」~AUTUMN & WINTER~』公開記念舞台挨拶
https://youtu.be/AMhV6wT64Rk
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