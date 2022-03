明治安田生命J1リーグ第3節が5日と6日に行われた。

5日に行われたのは、京都サンガF.C.とジュビロ磐田の“昇格組対決”。前半終盤にGK上福元直人が退場した京都に対し、磐田は鈴木雄斗の2得点など4ゴールを奪って4-1で勝利。昨季のJ2王者が今季初勝利を収めた。

6日には残りの8試合が行われ、2−0で快勝した横浜F・マリノスと、試合終了間際に相手のミスにつけ込んで辛くも追いついた川崎フロンターレが消化試合が多いこともあり勝ち点10で並ぶことに。同じくACL参加組で消化試合が多いものの開幕から勝ち星のなかった浦和は、江坂任のゴールなどで湘南に2-0で勝利し、5試合目にして今季初白星を挙げた。

一方、浦和同様開幕から4戦勝ち星のない神戸は、28分にアンドレス・イニエスタのゴールで先制に成功したものの、終盤の82分に追いつかれ、今季3度目のドロー決着で初白星はお預けとなっている。

また、コロナ禍の影響で開幕戦以来のリーグ戦となったFC東京は、61分に青木拓矢が2枚目のイエローカードで退場となり、残り時間を10人で戦う状況となったが、前半に紺野和也が奪った1点のリードを最後まで守り抜き、勝ち点3の獲得に成功。開幕3連勝に挑んだ柏レイソルは敵地で鹿島アントラーズに敗れ、同じく2連勝を狙った名古屋グランパスもサガン鳥栖と引き分けたため、早くも全勝チームがなくなっている。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼3月5日(土)

京都サンガF.C. 1-4 ジュビロ磐田

▼3月6日(日)

横浜F・マリノス 2-0 清水エスパルス

名古屋グランパス 1-1 サガン鳥栖

アビスパ福岡 0-0 北海道コンサドーレ札幌

鹿島アントラーズ 1-0 柏レイソル

浦和レッズ 2-0 湘南ベルマーレ

ガンバ大阪 2-2 川崎フロンターレ

セレッソ大阪 0-1 FC東京

サンフレッチェ広島 1-1 ヴィッセル神戸

■順位表

(※カッコ内は勝ち点/得失点差)

1位 横浜FM(10/+4)

2位 川崎F(10/+2)

3位 柏(6/+3)

4位 鹿島(6/+1)

5位 磐田(4/+2)

6位 名古屋(4/+2)

7位 浦和(4/-1)

8位 G大阪(4/-1)

9位 清水(4/-1)

10位 京都(4/-2)

11位 札幌(3/0)

11位 広島(3/0)

11位 鳥栖(3/0)

14位 FC東京(3/0)

14位 福岡(3/0)

16位 神戸(3/-4)

17位 C大阪(2/-1)

18位 湘南(1/-4)

■次節の対戦カード

▼3月11日(金)

19:00 神戸 vs 鹿島

▼3月12日(土)

14:00 札幌 vs 横浜FM

14:00 清水 vs C大阪

14:00 磐田 vs G大阪

15:00 FC東京 vs 広島

15:00 湘南 vs 京都

16:00 柏 vs 福岡

17:00 川崎F vs F名古屋

▼3月13日(日)

15:00 鳥栖 vs 浦和