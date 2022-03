明治安田生命J2リーグ第3節が5日と6日に行われた。

開幕2連勝を飾った横浜FCは、敵地で大分トリニータと対戦。立ち上がりの13分、今季のホーム開幕戦となった大分の小林成豪にゴールを奪われて先制を許したが、22分にFKの流れから今季発先発となった伊藤翔がこぼれ球を頭で押し込んで試合を振り出しに戻すと、78分には途中出場の山下諒也が移籍後初得点となる逆転弾を沈めて接戦を制した。押し込まれる時間の長かった横浜FCは価値ある勝ち点3を獲得し、開幕3連勝を飾った。

また、開幕から無傷のFC町田ゼルビアが金沢相手に敵地で逆転勝ちを収め、ヨルディ・バイスの直接フリーキックで得たリードを守り切ったファジアーノ岡山と共に開幕3試合無敗で勝ち点を「7」に伸ばした。

昇格組のロアッソ熊本は、大宮アルディージャに2-1の逆転勝利を収め、J2で4年ぶりの白星。同じく昇格組のいわてグルージャ盛岡もFC琉球に逆転で勝利し、今季2勝目を飾っている。開幕から未だ勝ち点0の水戸ホーリーホック(1試合未消化)とブラウブリッツ秋田の試合は、武颯が今季のチーム初得点を挙げた秋田が1-0で勝利。敗れた水戸は2連敗となった。

その他、今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼3月5日(土)

大宮アルディージャ 1-2 ロアッソ熊本

アルビレックス新潟 1-1 レノファ山口FC

栃木SC 0-1 ファジアーノ岡山

V・ファーレン長崎 1-2 ヴァンフォーレ甲府

FC琉球 1-2 いわてグルージャ盛岡

▼3月6日(日)

ベガルタ仙台 0-0 ザスパクサツ群馬

水戸ホーリーホック 0-1 ブラウブリッツ秋田

ジェフユナイテッド千葉 0-0 モンテディオ山形

ツエーゲン金沢 1-2 FC町田ゼルビア

徳島ヴォルティス 1-1 東京ヴェルディ

大分トリニータ 1-2 横浜FC

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 横浜FC(9/+3)

2位 岡山(7/+4)

3位 町田(7/+2)

4位 岩手(6/+1)

5位 東京V(5/+3)

6位 山口(5/+2)

7位 仙台(5/+1)

8位 群馬(5/+1)

9位 山形(4/+2)

10位 千葉(4/0)

11位 甲府(4/-2)

12位 熊本(4/-2)

13位 新潟(3/0)

14位 徳島(3/0)

15位 秋田(3/-2)

16位 栃木(3/-3)

17位 金沢(2/-1)

18位 大分(1/-1)

19位 大宮(1/-2)

20位 長崎(1/-2)

20位 琉球(1/-2)

22位 水戸(0/-2)

■次節の対戦カード

▼3月9日(水)

19:00 大分 vs 水戸(※第1節延期分)

▼3月12日(土)

13:00 仙台 vs 岩手

14:00 甲府 vs 山形

14:00 山口 vs 琉球

14:00 徳島 vs 熊本

14:00 長崎 vs 大分

▼3月13日(日)

13:00 秋田 vs 新潟

14:00 栃木 vs 大宮

14:00 群馬 vs 東京V

14:00 町田 vs 岡山

14:00 横浜FC vs 水戸

14:00 金沢 vs 千葉