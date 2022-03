3月14日に配信リリースされる、SKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boiが参加した楽曲「Brave Generation -BMSG United Remix-」のアーティスト写真およびジャケット写真が公開された。

「Brave Generation -BMSG United Remix-」は、BE:FIRSTが歌うJFL系列ラジオ局合同企画「FOR THE NEXT」キャンペーンソング「Brave Generation」のリミックスナンバーで、3月4日に東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)で開催されたイベント「LIVE FOR THE NEXT」の中でサプライズ披露された。新たに公開されたアーティスト写真、ジャケット写真は共にモノクロのビジュアルで、BE:FIRST「Brave Generation」のビジュアルとのコントラストが際立つ仕上がりとなっている。