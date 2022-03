Yogibo WEリーグ第12節が5日と6日に行われた。

約2カ月半の中断を経て、WEリーグが再開。無敗で首位を快走しているINAC神戸レオネッサは、ホームでちふれASエルフェン埼玉と対戦した。I神戸は50分に阪口萌乃が強烈なミドルシュートを突き刺し先制。しかし58分、2019年までI神戸に所属していた河野朱里に同点ゴールを許し、再開初戦は1-1のドローに終わった。

2位マイナビ仙台レディースはサンフレッチェ広島レジーナと対戦。マイ仙台は5分に池尻茉由のゴールで幸先よく先制すると、白木星の2得点なども生まれて前半だけで4ゴールを奪う。このまま逃げ切り、4-0の快勝を収めた。

先月27日に皇后杯を制した三菱重工浦和レッズレディースは、ジェフユナイテッド市原・千葉レディースと対戦。浦和は29分に清家貴子の折り返しを菅澤優衣香が押し込み先制すると、72分には清家のピンポイントクロスに塩越柚歩が頭で合わせてリードを広げる。浦和はこのまま逃げ切り、2-0の完封勝利を収めた。

日テレ・東京ヴェルディベレーザ対AC長野パルセイロ・レディースは、前半をスコアレスで折り返したものの、東京NBが52分、コーナーキックに植木理子が頭で合わせて試合の均衡を破り、57分にも植木が自ら獲得したPKを決めてリードを広げる。62分に植木のアシストから北村菜々美がネットを揺らすと、73分には植木が左足でネットを揺らして“パーフェクト・ハットトリック”を達成。東京NBは植木の大活躍により4-0で快勝した。

また、唯一の日曜開催となった大宮アルディージャVENTUSとノジマステラ神奈川相模原の一戦は、強風の中でホームの大宮が追い風となった後半に主導権を握って攻め込んだが、最後まで得点を奪うことができずにスコアレスドローという結果に終わった。

■試合結果

INAC神戸レオネッサ 1-1 ちふれASエルフェン埼玉

マイナビ仙台レディース 4-0 サンフレッチェ広島レジーナ

三菱重工浦和レッズレディース 2-0 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

日テレ・東京ヴェルディベレーザ 4-0 AC長野パルセイロ・レディース

大宮アルディージャVENTUS 0-0 ノジマステラ神奈川相模原

WE ACTION DAY:アルビレックス新潟レディース

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 I神戸(26/+15)

2位 マイ仙台(19/+11)

3位 浦和(19/+8)

4位 東京NB(17/+11)

5位 千葉L(16/+1)

6位 大宮V(12/-6)

7位 AC長野(11/-6)

8位 S広島R(9/-8)

9位 新潟L(8/-6)

10位 N相模原(7/-7)

11位 EL埼玉(7/-11)

■次節の対戦カード

▼3月12日(土)

13:00 千葉L vs I神戸

14:00 EL埼玉 vs 大宮V

14:00 S広島R vs 東京NB

▼3月13日(日)

13:00 N相模原 vs 浦和

13:00 長野 vs 新潟L

WE ACTION DAY:マイ仙台