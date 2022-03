SKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boyが揃ったアー写真公開

3月14日に配信リリースされる「Brave Generation -BMSG United Remix-」を歌唱しているSKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boiの4人が揃うアーティスト写真およびジャケット写真が公開された。

「Brave Generation -BMSG United Remix-」は、JFL系列ラジオ局(FM NORTH WAVE / J-WAVE / ZIP-FM / FM802 / CROSS FM)が全国5都市から発信する合同企画「FOR THE NEXT」のキャンペーンソングとして「SONG FOR THE NEXT GENERATION」をテーマに制作された「BE:FIRST / Brave Generation」のREMIX楽曲。

関連記事:BE:FIRST、2ndシングル『Bye-Good-Bye』リリースを発表

BE:FIRSTが歌う「Brave Generation」を書き下ろしたSKY-HI、Novel Coreとともに、同じくBMSG所属アーティストのAile The Shota、edhiii boiがRemixのために、新たにリリックを書き下ろしレコーディングしている。

<リリース情報>

SKY-HI,Novel Core,Aile The Shota,edhiii boi

「Brave Generation -BMSG United Remix-」

2022年3月14日配信

BMSG:https://bmsg.tokyo/