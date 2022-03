大人のための本格的なキャラクタージュエリーを扱うユートレジャーは、カプコンが展開するネイチャーアドベンチャーゲーム『大神』とのコラボ第四弾として、3月3日(木)~3月31日(木)の期間限定で予約受付を行なう。

2006年にPlayStation(R)2で発売された『大神』。日本画のような美しいグラフィックと心温まるストーリー、胸踊る冒険で大きな反響を呼んだ。

このたびのコラボ腕時計は、白蝶貝を使用した文字盤に四季の移り変わりを連想させるデザインを取り入れ、白色を基調に大神の日本画のような美しい世界観を表現した腕時計。インデックスの12時位置やスモールセコンドは「アマテラス」のモチーフ、秒針は蓄光仕様になっており、暗闇で光る様子が「イッスン」を思わせる。

デザイン監修及び造形監修は『大神』のキャラクターデザインを担当した「吉村健一郎」氏が行い、熟練した時計職人が細部までこだわり製作した。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.