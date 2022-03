木村拓哉「非常にこみ上げるようなものがある」2年ぶりのツアー初日を振り返る

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。2月27日(日)の放送では、現在開催中の2年ぶりのライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」についてのメッセージを紹介しました。<リスナーからのメッセージ>「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」の神戸・ワールド記念ホール公演の初日(2月5日)に参加させていただきました。ずっと前から、拓哉さんは一緒にステージを盛り上げてくれるダンサーさんやバンドメンバー、そして裏で支えているスタッフさんへの感謝の気持ちを持っていらっしゃると思いますが、今回はより一層ライブに関わるすべてのみなさまへの拓哉さんの愛が感じられました。残りの公演もぜひ楽しんで、そして最後の横浜公演まで無事に完走できますように!(40歳 女性)これまで、神戸・ワールド記念ホール(2月5日(土)、6日(日))、広島・広島グリーンアリーナ(2月10日(木)、11日(金・祝))、名古屋・日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール(2月16日(水)、17日(木))の3ヵ所、計6公演を終えた木村。残すところ3月5日(土)、3月6日(日)の神奈川・ぴあアリーナの2公演です。あらためて、初日の公演を振り返り、「待っていてくれている人たちが“ドワッ”といてくれたので、そのときですね、やっぱり。『よっしゃ! 行くしかねぇだろ!』みたいな感じになりましたね」と語り、笑顔をのぞかせます。また、リスナーからのメッセージにあった“スタッフとのコミュニケーション”については、「これは僕が勝手に思っていることなんですけど、要はリハーサルと本番しかコミュニケーションを取る瞬間がないから、本番中はさらにステージ上のコミュニケーションが濃くなるんですよね」とコメント。「『いつもこんなに目を合わせなかったよね?』っていうバンドメンバーと、すごく目が合って。それこそ、一緒にパフォーマンスしてくれているダンサーのみんなとも。だから、今回のステージをやっていて自分で思うのは、すごくアイコンタクトが多いですね」と実感を語りつつ、「非常にこみ上げるようなものはありますね。本当に感謝しております。ありがとうございます!」と思いを語りました。次回3月6日(日)の放送は、湘南乃風のRED RICEさんをマンスリーゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/